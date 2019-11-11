Скачать
Понедельник, 11.11.2019
До зимы осталось меньше месяца: цены на газ для населения ползут вверх
До зимы осталось меньше месяца: цены на газ для населения ползут вверх
Дело бронежилетов: арестовали "киборга"
Дело бронежилетов: арестовали "киборга"
Расистский скандал в Украине: официальное заявление УАФ
Расистский скандал в Украине: официальное заявление УАФ
Не теряем время: чем заняться огороднику поздней осенью
Не теряем время: чем заняться огороднику поздней осенью

День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения

День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения
18:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе с начала суток.

В течение суток понедельника, 11 ноября, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центре операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений по запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в понедельник.

Так, говорится в информации, 4 обстрела украинских позиций боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды возле Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Стратегический план применения ВСУ могут открыть для ГБР: в "ЕС" бьют тревогу

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: у Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку н.п.Верхнеторецкое - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе н.п.Богдановка (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: самые модные и актуальные дизайны ногтей в 2019 году
02 Медики назвали первые признаки сахарного диабета
03 Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году
04 "Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
05 ТОП-10 научных открытий о неандертальцах, которые недавно потрясли мир
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения
День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.11 – 10.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украинцы выбрали фаворита среди иностранных лидеров
Украинцы выбрали фаворита среди иностранных лидеров
Икона стиля: Гвен Стефани произвела фурор на People's Choice Awards (Фото)
Икона стиля: Гвен Стефани произвела фурор на People's Choice Awards (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь