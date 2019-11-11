День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения

Новости Украины:Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе с начала суток.

В течение суток понедельника, 11 ноября, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центре операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений по запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в понедельник.

Так, говорится в информации, 4 обстрела украинских позиций боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды возле Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: у Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку н.п.Верхнеторецкое - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе н.п.Богдановка (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия.