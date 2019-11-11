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Стратегический план применения ВСУ могут открыть для ГБР: в "ЕС" бьют тревогу

Стратегический план применения ВСУ могут открыть для ГБР: в "ЕС" бьют тревогу
18:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Нардеп Забродский говорит, что открытие доступа следователям ГБР к Стратегическому плану применения ВСУ угрожает национальной безопасности Украины.

Решение Печерского райсуда Киева о предоставлении доступа следователям Госбюро расследований (ГБР) к документам Генерального штаба Министерства обороны, в частности к Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины, угрожает национальной безопасности государства, заявил нардеп фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский.

"Хотелось бы обратить внимание, как недавно было сообщено, Печерский районный суд предоставил доступ своим решением к Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины, в частности следователям Государственного бюро расследований. Сразу хочу пояснить: речь идет о документе, с которым в нашей стране вообще знакомы в полном объеме десяток, может быть два десятка человек, включая верховного главнокомандующего ВСУ", - цитирует Забродского пресс-служба "Евросолидарности" в понедельник.

Нардеп подчеркнул, что суд принял такое решение несмотря на то, что само руководство ГБР заявляет о невозможности обеспечить в полной мере секретность и соответствующий режим в своем ведомстве.

"Это делается в то время, когда действительно есть реальный риск утечки информации и, в частности бесконтрольного распространения составляющих плана и информации, содержащейся в этом документе", - заявил Михаил Забродский.

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"Наша политическая сила видит в этом прямую угрозу национальной безопасности. Потому что существует реальный риск попадания этого документа в целом или отдельных его элементов, в том числе и в руки России как страны-агрессора", - подчеркнул парламентарий.

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ВСУ, ГБР, Михаил Забродский, Европейская солидарность.
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