Армия, президент и церковь: кому украинцы доверяют больше всего

Новости Украины:Украинцы больше всего доверяют ВСУ, волонтерам и Зеленскому.

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди опрошенного населения страны составляет 68%, к Вооруженным силам – 70%, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года.

Согласно обнародованным в понедельник результатам исследования, больше всего украинцы доверяют ВСУ (70% опрошенных), волонтерским организациям (70%), президенту Украины (68%), церкви (65%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), добровольческим батальонам (62%), Национальной гвардии Украины (58%), Государственной пограничной службы (57,5%), СМИ Украины (54%), общественным организациям (51%).

Недоверие украинцы чаще высказывают СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе (73%), чиновникам (68,5%), местным судам (68%), политическим партиям (66%), коммерческим банкам (66%), прокуратуре (63%), Верховному суду (62%), Конституционному суду Украины (58%), Антикоррупционному суду (57%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (56%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (56%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (56%), Национальному банку Украины (52%).

Также, оценивая уровень доверия к политикам и общественным деятелям, только к трем из тех, чье имя было представлено в опроснике, доверие выражается чаще, чем недоверие президенту Украины Владимиру Зеленскому (ему доверяют 68% опрошенных, не доверяют - 24%), председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову (соответственно 52% и 31%) и украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову (соответственно 36% и 29%).

Значительная часть респондентов выражают доверие народному депутату и лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку (37%, не доверяют 48%) и премьер-министру Украины Алексею Гончаруку (34%, не доверяют 36,5%).

В то же время недоверие чаще высказывается пятому президенту Украины Петру Порошенко (79%), главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку (75%), лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко (70%), министру внутренних дел Арсену Авакову (69%), сопредседателю фракции "ОПЗЖ"Юрию Бойко (68%).

Кроме того, чаще всего граждане Украины считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, однако доля согласных с этим сравнению с октябрем снизилась с 48% до 43%.

С 27% до 30% возросла доля тех, кто считает, что сейчас власть ничем существенно не отличается от предыдущей, с 8% до 12% - тех, кто считает, что она хуже предыдущей.

В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.