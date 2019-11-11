Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Разведение сил на участке Богдановка-Петровское: в ООС доложили о завершении первого этапа
Разведение сил на участке Богдановка-Петровское: в ООС доложили о завершении первого этапа
Армия, президент и церковь: кому украинцы доверяют больше всего
Армия, президент и церковь: кому украинцы доверяют больше всего
УЕФА отреагировал на проявление расизма на матче Шахтер - Динамо
УЕФА отреагировал на проявление расизма на матче Шахтер - Динамо
День студента в Украине 2019: история и традиции праздника
День студента в Украине 2019: дата праздника

Армия, президент и церковь: кому украинцы доверяют больше всего

Армия, президент и церковь: кому украинцы доверяют больше всего
16:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Украинцы больше всего доверяют ВСУ, волонтерам и Зеленскому.

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди опрошенного населения страны составляет 68%, к Вооруженным силам – 70%, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года.

Согласно обнародованным в понедельник результатам исследования, больше всего украинцы доверяют ВСУ (70% опрошенных), волонтерским организациям (70%), президенту Украины (68%), церкви (65%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), добровольческим батальонам (62%), Национальной гвардии Украины (58%), Государственной пограничной службы (57,5%), СМИ Украины (54%), общественным организациям (51%).

Недоверие украинцы чаще высказывают СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе (73%), чиновникам (68,5%), местным судам (68%), политическим партиям (66%), коммерческим банкам (66%), прокуратуре (63%), Верховному суду (62%), Конституционному суду Украины (58%), Антикоррупционному суду (57%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (56%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (56%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (56%), Национальному банку Украины (52%).

Ситуация в Украине: количество оптимистически настроенных граждан снижается

Также, оценивая уровень доверия к политикам и общественным деятелям, только к трем из тех, чье имя было представлено в опроснике, доверие выражается чаще, чем недоверие президенту Украины Владимиру Зеленскому (ему доверяют 68% опрошенных, не доверяют - 24%), председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову (соответственно 52% и 31%) и украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову (соответственно 36% и 29%).

Значительная часть респондентов выражают доверие народному депутату и лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку (37%, не доверяют 48%) и премьер-министру Украины Алексею Гончаруку (34%, не доверяют 36,5%).

Во Франции хотят провести "нормандский саммит" в конце ноября

В то же время недоверие чаще высказывается пятому президенту Украины Петру Порошенко (79%), главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку (75%), лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко (70%), министру внутренних дел Арсену Авакову (69%), сопредседателю фракции "ОПЗЖ"Юрию Бойко (68%).

Кроме того, чаще всего граждане Украины считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, однако доля согласных с этим сравнению с октябрем снизилась с 48% до 43%.

С 27% до 30% возросла доля тех, кто считает, что сейчас власть ничем существенно не отличается от предыдущей, с 8% до 12% - тех, кто считает, что она хуже предыдущей.

В Валенсии прошла демонстрация украинских активистов против капитуляции

В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Волонтеры, Опрос, ВСУ, Владимир Зеленский, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: самые модные и актуальные дизайны ногтей в 2019 году
02 Медики назвали первые признаки сахарного диабета
03 Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году
04 "Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
05 ТОП-10 научных открытий о неандертальцах, которые недавно потрясли мир
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцова пригласили в Европарламент
Сенцова пригласили в Европарламент
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.11 – 10.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Лес в смартфоне&quot;: Кабмин будет контролировать вырубку деревьев
Кабмин будет контролировать вырубку деревьев
Сверхмощная звездная вспышка была зафиксирована NASA
Сверхмощная звездная вспышка была зафиксирована NASA
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь