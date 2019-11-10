В Валенсии прошла демонстрация украинских активистов против капитуляции

Новости Украины:В Валенсии украинцы провели акцию против капитуляции.

В Валенсии в воскресенье вечером прошла демонстрация активных украинцев против капитуляции.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", демонстрация прошла по одной из главных улиц Валенсии - улицы Святого Викентия Мученика (calle de San Vicente Mártir). В демонстрации приняли участие до ста человек, которые несли в руках национальные флаги и выкрикивали лозунги против капитуляции.

По словам одного из участников шествия, демонстрация не направлена против или в поддержку той или иной политической силы. "Мы не против и не в поддержку. Мы против капитуляции", - пояснил собеседник агентства.

Демонстрация проходила мирно, ее сопровождала полиция.

Напоминаем, в последнее время в Украине прошел ряд акций против капитуляции. В частности, в Киеве прошел марш, организованный ветеранскими и националистическими силами под лозунгом "Нет капитуляции".