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В Валенсии прошла демонстрация украинских активистов против капитуляции

В Валенсии прошла демонстрация украинских активистов против капитуляции
23:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Валенсии украинцы провели акцию против капитуляции.

В Валенсии в воскресенье вечером прошла демонстрация активных украинцев против капитуляции.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", демонстрация прошла по одной из главных улиц Валенсии - улицы Святого Викентия Мученика (calle de San Vicente Mártir). В демонстрации приняли участие до ста человек, которые несли в руках национальные флаги и выкрикивали лозунги против капитуляции.

По словам одного из участников шествия, демонстрация не направлена против или в поддержку той или иной политической силы. "Мы не против и не в поддержку. Мы против капитуляции", - пояснил собеседник агентства.

"Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум

Демонстрация проходила мирно, ее сопровождала полиция.

Напоминаем, в последнее время в Украине прошел ряд акций против капитуляции. В частности, в Киеве прошел марш, организованный ветеранскими и националистическими силами под лозунгом "Нет капитуляции".

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Украина, Валенсия, Нет капитуляции.
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