"Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум

Новости Украины:Билецкий дал власти 10 дней, чтобы на законодательном уровне утвердить все требования штаба сопротивления "Нет капитуляции".

Лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявляет, что участники маршей "Нет капитуляции" дают власти 10 дней, чтобы на законодательном уровне утвердить все требования активистов по отведу украинских войск от линии разграничения.

Об этом Билецкий заявил во время выступления на народном вече, которое проходит на Майдане Незалежности в рамках марша "Нет капитуляции".

В частности, Билецкий обратился к участникам марша с рядом вопросов: "Хочет ли Украина так называемого разведения, которое на самом деле является сдачей украинских территорий?", "Хочет ли Украина так называемых выборов в ЛДНР, которые легализуют власть сепаратистов и террористов, власть пятой колонны России на нашей территории?", а также "хочет ли Украина особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а фактически - федерализации страны и начала развала страны изнутри".

На все эти вопросы участники собрания на Майдане ответили: "нет".

Однако, на вопрос Билецкого "хочет ли Украина бороться, стоять до конца, сосредоточиваться, становиться сильнее, побеждать и возвращать свои территории и своих людей?", Собравшиеся ответили: "да".

В этой связи Билецкий заявил: "тогда мы даем этим людям, которые сегодня называются властью, мы даем им небольшой срок - десять суток".

"Если за это время все требования штаба сопротивления капитуляции, движения сопротивления, не будут в полном объеме гарантированы на законодательном уровне, то мы говорим им простые вещи: время маршей прошло", - отметил Билецкий.

Он сказал, что на Майдане собрались десятки тысяч человек.

"Если власть не слышит, то надо переходить, значит надо переходить к другим действиям. Здесь выступали ребята-добровольцы и мы уже имеем прямой контакт. Если власть будет где-то отводить, то я могу ответственно дать слово всем, что сотни и тысячи добровольцев зайдут на любую разведенную территорию, и будут удерживать там наши земли", - заявил Билецкий.

Он сказал, что участники марша "Нет капитуляции" смогут найти варианты гражданского сопротивления населения по всей Украине и заставят власть делать то, что требует делать украинская нация.