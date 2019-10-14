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"Нет капитуляции": в полиции отчитались о ситуации в Киеве

"Нет капитуляции": в полиции отчитались о ситуации в Киеве
18:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Марш ветеранов АТО "Нет капитуляции!" дошел до Майдана Независимости, где пройдет вече.

Правоохранители Киева продолжают следить за безопасностью в центральной части столицы до завершения всех мероприятий и констатируют, что акции проходят без нарушения правопорядка.

"Первое массовое шествие началось от парка Тараса Шевченко, откуда около 6тыс. участников акции колонной прошли к Администрации президента Украины. После этого граждане спокойно разошлись. Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано", - сообщает в понедельник вечером Отдел коммуникации полиции Киева.

При этом в пресс-службе столичного главка отметили, что сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах.

Участники Марша ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины под лозунгом "Нет капитуляции!" прибыли на Майдан Независимости, где намерены провести вече.

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По состоянию на 17:20 понедельника участники Марша колонной прошли от парка Шевченко по бульвару Шевченко и улице Крещатик к Майдану Независимости, где состоится вече, а затем, со слов организаторов, переместятся в правительственный квартал и проведут перформанс.

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Во время шествия, участники скандировали "Слава Украине! Героям слава!" и другие патриотические лозунги. Также звучали лозунги: "Требование нации - нет капитуляции". Кроме того, и участники, и прохожие благодарили защитников Украины выкриками "Спасибо" и "Герои". Среди прочего, периодически можно было услышать оскорбительные кричалки в сторону руководства государства-агрессора и "Л/ДНР".

Время от времени, в колонне поджигали файеры.

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Киев, АТО, Нацполиция, Формула Штайнмайера, ООС.
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