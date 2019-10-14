"Нет капитуляции": в полиции отчитались о ситуации в Киеве

Новости Украины:Марш ветеранов АТО "Нет капитуляции!" дошел до Майдана Независимости, где пройдет вече.

Правоохранители Киева продолжают следить за безопасностью в центральной части столицы до завершения всех мероприятий и констатируют, что акции проходят без нарушения правопорядка.

"Первое массовое шествие началось от парка Тараса Шевченко, откуда около 6тыс. участников акции колонной прошли к Администрации президента Украины. После этого граждане спокойно разошлись. Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано", - сообщает в понедельник вечером Отдел коммуникации полиции Киева.

При этом в пресс-службе столичного главка отметили, что сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах.

Участники Марша ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины под лозунгом "Нет капитуляции!" прибыли на Майдан Независимости, где намерены провести вече.

По состоянию на 17:20 понедельника участники Марша колонной прошли от парка Шевченко по бульвару Шевченко и улице Крещатик к Майдану Независимости, где состоится вече, а затем, со слов организаторов, переместятся в правительственный квартал и проведут перформанс.

Во время шествия, участники скандировали "Слава Украине! Героям слава!" и другие патриотические лозунги. Также звучали лозунги: "Требование нации - нет капитуляции". Кроме того, и участники, и прохожие благодарили защитников Украины выкриками "Спасибо" и "Герои". Среди прочего, периодически можно было услышать оскорбительные кричалки в сторону руководства государства-агрессора и "Л/ДНР".

Время от времени, в колонне поджигали файеры.