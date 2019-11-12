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ОБСЕ: возле Петровского в воскресенье стреляли

ОБСЕ: возле Петровского в воскресенье стреляли
03:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:СММ ОБСЕ зафиксировали в воскресенье, 10 ноября, выстрелы из стрелкового оружия в пределах участка разведения сил и средств в Петровском и Богдановке.

"10 ноября, находясь на западной оконечности Петровского и в Богдановке, наблюдатели слышали 12 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 1 км на юго-юго-запад и 2-3 км на юго-восток (все, по оценке, в пределах участка разведения). Осуществляя мониторинг ориентировочно за 2 км к северу от Петровского, члены патруля СММ слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия в 1-2 км на юго-запад (определить, на участке разведения или вне его, не удалось)", - говорится в отчете.

Кроме того, наблюдатели также слышали три взрыва неопределенного происхождения и один выстрел из стрелкового оружия - по их оценкам, за участком разведения, но в пределах 5 км от его края.

Как отмечается, выстрелы у края участка разведения звучали и 9 ноября: "Осуществляя мониторинг примерно в 500 м к северо-западу от Петровского, наблюдатели слышали 20 взрывов неопределенного происхождения и 1 очередь из крупнокалиберного пулемета — все ориентировочно в 6-8 км на северо-запад (по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от ее края)".

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9 ноября в 12.00 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское украинские военные и российско-оккупационные войска после запуска сигнальных ракет начали процесс разведения сил и средств.

11 ноября завершилось практическое разведение личного состава, вооружения и военной техники. СММ ОБСЕ проводит верификацию проведенных мероприятий.

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ОБСЕ, Донбасс, Воскресенье, Богдановка, Петровское, Новости Донбасса, СММ ОБСЕ.
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