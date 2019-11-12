На Донбассе ранили украинского военного

Новости Украины:Один боец ВСУ ранен в понедельник в результате 16 обстрелов на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 11 ноября, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сообщении, на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов: у Гнутово - из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино - из стрелкового оружия; дважды у Красногоровки - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 9 обстрелов: три у Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Орехово - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; четыре неподалеку от Южного - из минометов калибра 82-мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов; у Новолуганского - из минометов калибра 120-мм и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано", – подчеркнули в штабе.