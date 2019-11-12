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"ТОР" обезвредил полицейского, который открыл огонь в харьковском метро

"ТОР" обезвредил полицейского, который открыл огонь в харьковском метро
10:33 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины:В харьковском метро полицейский открыл стрельбу, его обезвредило спецподразделение "ТОР".

Ночью в харьковском метро (станция "Научная") сотрудник полицейского отдела метрополитена открыл стрельбу. К счастью, в это время суток в подземке людей еще не было.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть ГУНП в Харьковской области около 3:50.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружил 22-летнего капрала полиции и задержал его.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформированы территориальное управление ГБР в Полтаве.

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Харьков, Полиция, Стрельба, Метро, Тор, Нацполиция.
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