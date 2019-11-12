"ТОР" обезвредил полицейского, который открыл огонь в харьковском метро

Ночью в харьковском метро (станция "Научная") сотрудник полицейского отдела метрополитена открыл стрельбу. К счастью, в это время суток в подземке людей еще не было.
Информация о ЧП поступила в дежурную часть ГУНП в Харьковской области около 3:50.
На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.
Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружил 22-летнего капрала полиции и задержал его.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформированы территориальное управление ГБР в Полтаве.