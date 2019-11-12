Украинская армия получила первые 100 серийных ракет Ольха

Новости Украины:В украинскую армию поступила первая сотня серийных ракет Ольха.

"В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты Ольха и в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки", – говорится в сообщении со ссылкой на представителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковника Владислава Шостака.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияInform.

Также отмечается, что для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а Укроборонпром в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня Верба, которая прошла все необходимые испытания и взята на вооружение.

"Ольха" — украинская реактивная система залпового огня с новым корректируемым боеприпасом, созданная с использованием некоторых элементов РСЗО 9К58 "Смерч". Принята на вооружение украинской армией в 2018 году.

К тому же, ожидаемое в этом году завершения разработки 155-мм установки "Богдана" может не осуществиться из-за несвоевременного поставки боеприпасов турецким подрядчиком, испытания пушки пока еще не произошло.

В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить пороха, гильзы, капсуль и взрыватель. "Укроборонпром" активно работает над внедрением этого производства.