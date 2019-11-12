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Янтарь-2: СБУ разоблачила масштабную схему на Закарпатье (Видео)

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Янтарь-2: СБУ разоблачила масштабную схему на Закарпатье (Видео)
10:59 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

Новости Украины:На Закарпатье чиновники развернули масштабную коррупционную схему.

На Закарпатье чиновники в сговоре с частными предпринимателями занимались незаконной добычей гравийно-песчаной смеси в руслах рек Тиса, Теребля и Тересва, чем нанесли ущерб на сумму 10 миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники Тячевского межрайонного управления водного хозяйства в сговоре с частными предпринимателями организовали незаконную добычу и реализацию песчано-гравийной смеси. Противоправное деятельность проводилась под видом работ по расчистке и регуляции русел рек", - говорится в сообщении.

Дельцы осуществляли добычу на девяти участках. Только на одном из них установлено нанесенный государству ущерб на сумму почти 10 миллионов гривен.

По заключению экспертов незаконная деятельность могла привести к техногенной катастрофе на территории региона. Правоохранители обнаружили более двадцати единиц тяжелой техники, задействованной на нелегальных работах. Готовится ходатайство в суд о наложении на нее ареста.

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В местах незаконной добычи продолжаются неотложные следственные действия по фиксации и документирования противоправных действий, ответственность за которые предусмотрена ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

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СБУ, Полиция, Закарпатье, Коррупция, Янтарь, Регионы.
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