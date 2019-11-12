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День в ООС: обстрелы неожиданно стихли

День в ООС: обстрелы неожиданно стихли
13:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики на Донбассе с начала суток лишь раз нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник осуществили один обстрел позиций операции Объединенных сил, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 враг обстрелял позиции наших военных один раз", - сказал капитан Михаил Шаравара из пресс-центра Минобороны на брифинге в Киеве во вторник.

Так, на Луганском направлении примерно полчаса противник вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку населенного пункта Пивденное из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донбассе ранили украинского военного

О потерях в Объединенных силах Минобороны не сообщает.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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