День в ООС: обстрелы неожиданно стихли

Новости Украины:Боевики на Донбассе с начала суток лишь раз нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник осуществили один обстрел позиций операции Объединенных сил, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 враг обстрелял позиции наших военных один раз", - сказал капитан Михаил Шаравара из пресс-центра Минобороны на брифинге в Киеве во вторник.

Так, на Луганском направлении примерно полчаса противник вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку населенного пункта Пивденное из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О потерях в Объединенных силах Минобороны не сообщает.