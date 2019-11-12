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Криклий об обустройстве КПВВ: Такому темпу даже строительные компании из Китая позавидовали бы

Криклий об обустройстве КПВВ: Такому темпу даже строительные компании из Китая позавидовали бы
17:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр инфраструктуры говорит, что обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" почти завершено, эти пункты вскоре посетит Зеленский

Строительство контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Каланчак" завершено на 97%, КПВВ "Чонгар" – на 95%, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Начали в начале октября, а уже 15 ноября будут сданы объекты. Такому темпу даже строительные компании из Китая позавидовали бы. По состоянию на вчера, готовность режимной зоны на КПВВ "Каланчак" - 97%, на КПВВ "Чонгар" - 95%", - написал он на своей странице в Facebook во вторник утром.

По его словам, в сервисной зоне уже смонтированы металлоконструкции зданий автовокзала, центра предоставления административных услуг и здания отдыха водителей. Оснащены сети наружного водоснабжения и водоотведения, ведутся отделочные работы, начались меблировки помещений и работы по благоустройству территории.

Криклий также сообщил, что построенные КПВВ в ближайшее время посетит президент Украины Владимир Зеленский.

"В рекордные сроки, полтора месяца, мы построили. Уже 15 ноября презентуем президенту два КПВВ - "Каланчак" и "Чонгар", - сказал глава Мининфраструктуры.

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Как сообщалось, строительство КПВВ "Каланчак" входило в План мероприятий по реализации государственной политики по аннексированному Крыму, утвержденный правительством 28 марта 2018 года. Согласно этому плану, к концу третьего квартала 2018 года должны были быть оснащены КПВВ на админгранице с Крымом, а до 1 января 2019 года – созданы сервисные зоны с центрами предоставления админуслуг. Ответственными за выполнение этих пунктов плана указаны Мининфраструктуры, Минфин, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), Херсонская облгосадминистрация.

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Президент Зеленский 13 июля поручил новому главе Херсонской облгосадминистрации Гусеву до конца 2019 года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

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Мининфраструктуры, Владислав Криклий, КПВВ, КПВВ "Чонгар", КПВВ "Каланчак".
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