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Сивохо: Я хотел бы, чтобы КПВВ не стало вообще

Сивохо: Я хотел бы, чтобы КПВВ не стало вообще
14:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Сивохо называет первым шагом в реинтеграции Донбасса упрощение процедур пересечения КПВВ.

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо считает, что первым шагом для реинтеграции Донбасса должно стать максимальное упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

Об этом он сообщил журналистам в Киеве.

Отвечая на вопрос, каким должен стать первый шаг в вопросе возвращения временно оккупированной части Донбасса, Сивохо сказал: "Это – идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах, это - упрощение режима пересечения КПВВ. Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Это видимый глазами сразу результат, и это будет здорово. Это первый шаг".

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До этого, на пресс-конференции в УНИАН советник секретаря СНБО отметил, что во время последних визитов на Донбасс он много общался и с переселенцами, с жителями подконтрольных и неподконтрольных территорий. "Все это происходило на КПВВ, вокруг КПВВ. КПВВ – это такая граница между мирами. Я хотел бы, чтобы КПВВ не стало вообще, - это моя мечта, чтоб страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории", - добавил он.

"Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-то предметов, разрешенных к провозу, – это все давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар – мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?" – продолжил Сивохо.

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По его словам, вопросы безопасности, безусловно, важны на линии разграничения на Донбассе. "Но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей. Это люди, которых мы уже практически теряем, туго "закручивая гайки" в некоторых процедурах", – отметил советник секретаря СНБО.

Он напомнил, что основная масса людей, пересекающих линию разграничения, - это пожилые люди, которые больше всех страдают от процедур прохождения КПВВ: "Пенсионеров около 60%. Поэтому страшные цифры – 50 человек в 2018 году умерли, проходя эту процедуру, 34 – за первую половину этого года. Медпомощь не может добраться до человека с приступом, потому что все подъезды заблокированы машинами и очередями".

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"Я считаю, что, чем лучше мы будем относиться к людям, пересекающим КПВВ, чем лучше условия мы будем для них создавать, тем выше мы поднимем реноме своей страны. Пусть люди, попадая к нам, видят, что о них помнят, о них заботятся. Я считаю, что это один из самых главных вопросов быстрых шагов сейчас", – добавил Сивохо.

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Донбасс, КПВВ, ОРДЛО, Сергей Сивохо.
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