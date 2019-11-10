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Загороднюк о разведении войск: Террористы пытаются сорвать процесс

Загороднюк о разведении войск: Террористы пытаются сорвать процесс
20:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Разведение сил на Донбассе с украинской стороны контролируемо, террористы пытаются сорвать процесс.

Украинская сторона идёт по плану в разведении сил и средств на Донбассе, ситуация контролируемая, заверяет министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"С нашей стороны все развивается управляемо, конечно, террористы пытаются сорвать процесс, - это то, что мы уже можем видеть", - сказал министр обороны в воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1.

При этом Загороднюк отметил, что украинская сторона делает всё по плану. "У нас есть семь дней тишины, мы проводим разведение по плану, оно идёт по контролируемому сценарию", - добавил он.

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Отвечая на вопрос о том, какими будут действия Украины, если процесс будет идти не по плану и может ли идти речь о завоевании утраченных позиций, министр сказал: "Нет, тогда мы можем на протяжении очень короткого времени вернуться на наши позиции".

"У нас такие сценарии отработаны, мы знаем, что делать в таком случае", - подчеркнул Загороднюк.

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При этом он заверил, что ни один из сценариев не включает возможность капитуляцию украинской стороны.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, Андрей Загороднюк.
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