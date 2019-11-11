Экс-нардепа, воевавшего в АТО, вызвали на допрос в СБУ

Новости Украины:Воевавший на Донбассе в 2014 году экс-нардеп Лапин сообщил, что его вызвали в СБУ для допроса.

Народного депутата Украины VIII созыва от фракции "Народный фронт" Игоря Лапина вызвали на допрос в УСБУ Волынской области.

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

"Ну что друзья? СБУ. Наверное мы начинаем новый этап в жизни", - написал экс-командир роты "Айдара".

Он отметил, что причиной его вызова в службу безопасности были события 2014 года в районе Луганского аэропорта.

Известно, что Лапин с декабря 2013 находился на Майдане, где стал членом общественного формирования по охране общественного порядка "Самооборона Волыни2.

В 2014 стал командиром роты "Запад" 24-го батальона территориальной обороны "Айдар2 ВСУ.

В ноябре 2014 года избран народным депутатом ВРУ VIII созыва по одномандатному избирательному округу № 22.