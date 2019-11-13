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Сайдик призывает стороны конфликта на Донбассе выполнять обязательства в рамках ТКГ

Сайдик призывает стороны конфликта на Донбассе выполнять обязательства в рамках ТКГ
05:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:9 ноября стороны начали возобновленный отвод сил и средств в районе Петровского.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик после встречи Группы и ее рабгрупп в Минске во вторник отметил реализацию мер, предусмотренных решением ТКГ о разведении сил и средств на трех пилотных участках на Донбассе, а также призвал стороны конфликта и далее с полной ответственностью относиться ко взятым на себя обязательствам.

"Как известно, 9 ноября стороны начали возобновленный отвод сил и средств в районе Петровского. Представители ОРДО, со своей стороны, сообщили о его завершении в тот же самый день, а Украинская сторона – вчера, 11 ноября. СММ ОБСЕ ожидает официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее завтрашнего дня. Также не позднее, чем завтра в районе Петровского должны начаться работы по разминированию", - говорится в заявлении Сайдика по итогам встречи ТКГ в формате видеоконференции, распространенном во вторник вечером Офисом спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также отметил, что на участке разведения в Станице Луганской (Луганская обл.) успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец. Завершение работ планируется до конца этого месяца.

На участке же разведения в Золотом (Луганская обл.) в настоящее время ведутся работы по разминированию.

"Я призываю стороны и далее с полной ответственностью отнестись к выполнению обязательств, предусмотренных Рамочным решением ТКГ о разведении сил и средств. Это является важным фактором для укрепления взаимного доверия с целью мирного решения конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении Сайдика.

Он сообщил, что все эти вопросы, а также общая ситуация безопасности в зоне конфликта были во вторник в центре внимания ТКГ и рабочей группы по безопасности.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также проинформировал, что экономическая рабочая группа сегодня обсуждала вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи Vodafone Ukraine, выплаты пенсий, а также экологии.

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"В центре внимания дискуссий в политической рабочей группе сегодня были вопросы реализации "формулы Штайнмайера". В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - проинформировал Сайдик.

Заседание гуманитарной рабгруппы, по предварительному согласию сторон, во вторник не проводилось ввиду иных обязательств координатора от ОБСЕ Тони Фриша. В связи с этим Сайдик выразил надежду, что группа свою работу продолжит в формате видеоконференции, чтобы обеспечить прогресс в этой важной для населения сфере.

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Все по теме:

Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Мартин Сайдик, Разведение сил, ТКГ, Разведение средств.
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