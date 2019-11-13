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За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня
08:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:С начала текущих суток боевики один раз обстреливали украинские позиции.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"12 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Facebook в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 9 обстрелов у Песков - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Славного, Березовой и Красногоровки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Марьинки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Тарамчука - из СПГ и подствольных гранатометов, неподалеку Пищевика - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов у Хутора Свободного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Южного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из СПГ и автоматических гранатометов, вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Троицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе ООС подчеркнули, что с начала текущих суток боевики один раз обстреливали украинские позиции. Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.

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Донбасс, ООС, Штаб ООС.
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