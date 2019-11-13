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В Одессе задержали российского "криминального авторитета"

В Одессе задержали российского "криминального авторитета"
12:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Мужчина пытался покинуть территорию Украины по поддельным документам.

В международном аэропорту "Одесса" задержан российский так называемый "криминальный авторитет" Егор Есин.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, указанный гражданин России (1975 г. р.), 12 ноября был задержан в аэропорту при попытке въезда в Украину по поддельным документам.

Как отмечается, Есин, по данным российских правоохранителей, является близким к россиянину Олегу Шишканову (Медведеву) – известному "вору в законе", задержанному в РФ в июле этого года.

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После задержания Шишканова Есин покинул Россию и был объявлен в розыск.

По некоторым данным, 1990-е годы Есин состоял в одной из московских организованных преступных группировок, а потом перешел к Шишканову. 

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Одесса, Одесский аэропорт, Нацполиция, Полиция Одесской области.
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