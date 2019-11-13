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Украина отреагирует на открытие РФ ж/д сообщения с Крымом через Керченский мост

Украина отреагирует на открытие РФ ж/д сообщения с Крымом через Керченский мост
13:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Антон Кориневич сообщил, Украина обязательно отреагирует на открытие РФ ж/д сообщения с Крымом через Керченский мост.

Украина обязательно отреагирует на запуск Российской Федерации железнодорожного сообщения с временно оккупированным РФ Крымом в обход территории Украины, подчеркивает постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым (Крым) Антон Кориневич.

"Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем, конечно, об этих инициативах, о цене так называемых билетов. Мы говорим о том, что государство-оккупант не имеет право делать то, что оно делает, и доступ на территорию временной оккупированной АР Крым и города Севастополя вне пунктов пропуска на украинской территории является противозаконным и незаконным", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

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Кориневич отметил, что сейчас не может сказать однозначно, какой именно будет эта реакция, но в вопросе санкционной политики представительство президента в Крыму хочет принимать активное участие, и проработает также данный вопрос.

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Россия, Крым, РФ, Керченский мост, Антон Кориневич.
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