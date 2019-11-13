На Житомирщине незаконно вырубили 7 га леса

Новости Украины:На Житомирщине вырубили 7 гектаров леса для незаконного изготовления и экспорта древесного угля в страны Западной Европы.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"В целом вырублено лесных насаждений на ориентировочной площади около 7 га. В дальнейшем такое сырье перерабатывалось на древесный уголь, который фасовался в мешки и экспортировался в страны Западной Европы" - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления и причастность к нему других лиц, решается вопрос о наложении ареста на изъятое лесосирье и древесный уголь, а также транспортные средства.

Накануне правоохранители разоблачили масштабное хищение лесоматериалов с последующим экспортом переработанной древесины в страны ЕС.

По предварительным оценкам, в течение 2018-2019 годов злоумышленники успели вывезти за рубеж продукции более чем на 14 миллионов гривень.