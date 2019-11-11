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"Лес в смартфоне": Кабмин будет контролировать вырубку деревьев

"Лес в смартфоне": Кабмин будет контролировать вырубку деревьев
14:34 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости Украины:Кабинет министров запустил проект "лес в смартфоне" в 6 областях.

По состоянию на 11 ноября 6 областей Украины подключены к пилотному проекту э-реестра заготовки древесины и онлайн-карты рубок.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что в реестре по состоянию на 11 ноября обнародована информация о 40,6 тыс выданных разрешительных билетов на заготовку древесины. Онлайн-карта рубок распространяется на Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую области.

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"Каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.

Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения", - говорится в сообщении.

В правительстве рекомендуют украинцам обращаться в полицию в случае выявления незаконных рубок с помощью нового сервиса.

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Кроме этого, в Кабмине планируют запустить реестр лесных билетов на промышленный собр ягод, грибов, меда, лечебных трав, который находится на финальной стадии разработки.

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Кабмин, Смартфон, Лес в смартфоне.
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