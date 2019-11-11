Страна в смартфоне: как чиновники перейдут со спецсвязи на приложение в телефоне

На днях министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет предложил сэкономить миллиарды гривен, которые тратят на государственную телефонную связь. Старые телефоны обеспечивают прямые линии для общения с президентом, премьером, спикером Рады. На каждого – отдельный телефон.
Но ряд СМИ и экспертов обеспокоились безопасностью нового подхода. На что сам Дубилет ответил разложенным постом на своих страницах в соцсетях: "В СМИ разошлась новость с заголовком "Дубилет планирует уничтожить Госспецсвязь". Хочу рассказать, почему такие заголовки не совсем корректны, а также поделиться предыдущей концепцией".
Министр предлагает вместо "древних" телефонов руководителям страны будут выданы специальные смартфоны. Туда будет установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которые шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумнимы компьютерами). Такие телефоны будут выходить в сеть через защищенный wi-fi (пока не ясно, такие телефоны смогут ли пользоваться обычным wi-fi или мобильной связью).
"Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрования (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух", - добавил Дубилет.
Старую модель спецсвязи Дубилет предлагает оставить военным.
Вместе с тем он отметил, что сейчас эту идею только обсуждают. Речь идет о Михаиле Федорове (вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины).