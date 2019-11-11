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Страна в смартфоне: как чиновники перейдут со спецсвязи на приложение в телефоне

Страна в смартфоне: как чиновники перейдут со спецсвязи на приложение в телефоне
10:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Министр Дмитрий Дубилет предложил заменить телефоны спецсвязи приложением для смартфона.

На днях министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет предложил сэкономить миллиарды гривен, которые тратят на государственную телефонную связь. Старые телефоны обеспечивают прямые линии для общения с президентом, премьером, спикером Рады. На каждого – отдельный телефон.

Но ряд СМИ и экспертов обеспокоились безопасностью нового подхода. На что сам Дубилет ответил разложенным постом на своих страницах в соцсетях: "В СМИ разошлась новость с заголовком "Дубилет планирует уничтожить Госспецсвязь". Хочу рассказать, почему такие заголовки не совсем корректны, а также поделиться предыдущей концепцией".

Министр предлагает вместо "древних" телефонов руководителям страны будут выданы специальные смартфоны. Туда будет установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которые шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумнимы компьютерами). Такие телефоны будут выходить в сеть через защищенный wi-fi (пока не ясно, такие телефоны смогут ли пользоваться обычным wi-fi или мобильной связью).

"Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрования (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух", - добавил Дубилет.

Старую модель спецсвязи Дубилет предлагает оставить военным.

Вместе с тем он отметил, что сейчас эту идею только обсуждают. Речь идет о Михаиле Федорове (вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины).

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Кабмин, Кабинет Министров Украины, Телефон, Спецсвязь, Дмитрий Дубилет.
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