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Три по сто: правительство собирается построить по 100 школ, садиков и стадионов

Три по сто: правительство собирается построить по 100 школ, садиков и стадионов
11:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Стройка 2020 года в Украине: дороги, 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов.

У правительства есть четкий план как этот амбициозный проект будет воплощаться в жизнь. Об этом написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик после селекторного совещания.

Напомним, накануне Зеленский анонсировал масштабное строительство по всей стране. Дороги, 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов.

"Главная цель этого проекта - консолидация усилий и ресурсов бюджетов всех уровней и программ на ключевых объектах, а не размазывание их тонким слоем по тысячам мелких ремонтов, каждый из которых длится годами, отметил советник премьера", - отметил Голик.

Строительство 100 школ, 100 детсадов и 100 стадионов уже включено в программу действий Министерства образования на следующий год, которую презентовала министр Анна Новосад.

Зеленский уволил Геруса

Он также вспомнил пример реализации подобных проектов в рамках отдельно взятой области (Днепропетровской). В свое время Голик был советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

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Правительство, Кабмин, Школы, Алексей Гончарук, Садики.
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