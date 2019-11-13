В Киеве суд арестовал подозреваемых в избиении охранника супермаркета

Новости Украины:Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве арестованы трое молодчиков, которые совершили нападение на охранника супермаркета.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

Досудебным расследованием установлено, что 10 ноября в супермаркете трое молодчиков, находясь состоянии алкогольного опьянения, напали на охранника, который находился на рабочем месте. Злоумышленники наносили потерпевшему удары руками и ногами, пока тот не упал, а затем скрылись с места происшествия.

Травмированного охранника врачи прооперировали и удалили селезенку.

Правоохранители установили личности нападавших. Ими оказались молодчики 1995, 1996 и 2001 года рождения.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, приведшее к потере внутреннего органа) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.