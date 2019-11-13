Скачать
Среда, 13.11.2019
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Гримм обратился к Тайсону и Дентиньо
Гримм обратился к Тайсону и Дентиньо
Instagram тестирует инструмент редактирования видео
Instagram тестирует инструмент редактирования видео

В Киеве суд арестовал подозреваемых в избиении охранника супермаркета

В Киеве суд арестовал подозреваемых в избиении охранника супермаркета
16:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Прокуратура

Новости Украины:Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве арестованы трое молодчиков, которые совершили нападение на охранника супермаркета.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

Досудебным расследованием установлено, что 10 ноября в супермаркете трое молодчиков, находясь состоянии алкогольного опьянения, напали на охранника, который находился на рабочем месте. Злоумышленники наносили потерпевшему удары руками и ногами, пока тот не упал, а затем скрылись с места происшествия.

Травмированного охранника врачи прооперировали и удалили селезенку.

Железнодорожный вокзал Харькова сдадут в аренду

Правоохранители установили личности нападавших. Ими оказались молодчики 1995, 1996 и 2001 года рождения.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, приведшее к потере внутреннего органа) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Прокуратура, Суд, Прокуратура Киева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
03 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
04 Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
05 Венеция "утонула": крупнейший потоп за 50 лет (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рынок земли: &quot;Батькивщина&quot; обратилась к КСУ
Рынок земли: "Батькивщина" обратилась к КСУ
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Труба о &quot;деле бронежилетов&quot;: Будут новые подозрения
Труба о "деле бронежилетов": Будут новые подозрения
Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel
Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь