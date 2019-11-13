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День в ООС: противник опять стреляет из минометов

День в ООС: противник опять стреляет из минометов
18:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пострадавших нет.

С начала суток среды незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Так, 8 обстрелов по позициям украинских военнослужащих боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Хутора Вильный, поселка Луганское, Новолуганское, Зайцево Ореховое, Новотошковское.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям возле села Лебединское.

"В течение суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в ООС.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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