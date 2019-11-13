Встреча в "нормандском формате": в Кремле отметили позитивную динамику

Новости Украины:По мнению Дмитрия Пескова, препятствий для проведения встречи в "нормандском формате" нет.

В Кремле видят позитивную динамику в подготовке к саммиту лидеров стран "нормандского формата".

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы констатируем позитивную динамику по ряду направлений подготовки "нормандского формата", - сказал Песков, отвечая на вопрос, остались ли препятствия для встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

12 ноября пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что в Минске на переговорах участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сняты все препятствия на пути к встрече лидеров стран "нормандского формата".