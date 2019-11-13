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Встреча в "нормандском формате": в Кремле отметили позитивную динамику

Встреча в "нормандском формате": в Кремле отметили позитивную динамику
15:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По мнению Дмитрия Пескова, препятствий для проведения встречи в "нормандском формате" нет.

В Кремле видят позитивную динамику в подготовке к саммиту лидеров стран "нормандского формата".

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы констатируем позитивную динамику по ряду направлений подготовки "нормандского формата", - сказал Песков, отвечая на вопрос, остались ли препятствия для встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

Зеленский: Мы долго шли к тому, чтобы восстановить Нормандский формат

12 ноября пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что в Минске на переговорах участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сняты все препятствия на пути к встрече лидеров стран "нормандского формата".

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Все по теме:

Россия, Донбасс, Минск, Нормандский формат, Дмитрий Пеков.
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