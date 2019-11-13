Кличко показал вокалисту Scorpions киевские достопримечательности (Видео)

Новости Украины:Мэр Киева устроил экскурсию по столице фронтмену Scorpions.

Мэр Киева Виталий Кличко устроил экскурсию по Киеву вокалисту легендарных Scorpions.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал видео прогулки.

"Друзья! Сегодня с удовольствием показал Киев другу и одному из любимых музыкантов моей юности - лидеру немецкой рок-группы Scorpions Клаусу Майне. Прогулялись по Михайловской площади, в парке "Владимирская горка". Очень понравился Клаусу наш пешеходно-велосипедный мост. На улицах Киева он встретил немало своих поклонников. И даже спел", - отметил Кличко.

Он напомнил, что Scorpions уже много лет приезжает с концертами в Украину. "Ему нравится атмосфера, нравится, как воспринимают музыку Scorpions украинские фаны. И он пообещал вернуться", - написал мэр Киева.