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Суд оставил без изменения меру пресечения бывшему заместителю главы Харьковской ОГА

Суд оставил без изменения меру пресечения бывшему заместителю главы Харьковской ОГА
06:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:1 ноября следственная судья Киевского райсуда Харькова Светлана Муратова избрала меру пресечения Шахненко в виде ночного домашнего ареста.

Харьковский апелляционный суд отказал в изменении меры пресечения бывшему заместителю главы Харьковской облгосадминистрации Евгению Шахненко, подозреваемому в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины).

"Прокуратура подала апелляцию на определение следственного судьи об избрании меры пресечения в виду частичного домашнего ареста. Апелляционный суд в удовлетворении жалобы отказал и оставил решение следственного судьи без изменений", - сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Как сообщалось, 1 ноября следственная судья Киевского райсуда Харькова Светлана Муратова избрала меру пресечения Шахненко в виде ночного домашнего ареста (с 22:00 до 6:00).

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Шахненко и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, которое, по их словам, является необоснованным, а риски, на которые ссылался прокурор - отсутствуют.

26 октября 2019 года прокуратура объявила Шахненко о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.267 УК Украины). По данным досудебного следствия в 2014-2015 годах подозреваемый, который на тот момент занимал должность директора департамента ХОГА согласовал проектно-сметную документацию и принял выполненные работы по реконструкции Малоданиловских очистных сооружений, хотя поставленное фирмой-подрядчиком оборудование не соответствовало техническим стандартам. Ущерб, нанесенный в результате государству, по данным следствия, составляет более 7 млн грн.

Реконструкция Малоданиловских очистных сооружений была начата в 2013 году. Шахненко занимал должность заместителя Харьковской ОГА в 2015-2019 годах, до этого он был директором департамента капитального строительства ХОГА.

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В январе 2017 года пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что харьковские правоохранители разоблачили группу в составе четырех человек, которые в течение 2014-2016 годов путём злоупотребления служебным положением и подделкой официальных документов завладели средствами государственного и областного бюджетов на общую сумму 18 млн грн, которые были выделены на закупки оборудования и выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поссовета. Всем четверым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, и к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 206 до 400 тыс. грн.

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ОГА, Суд, Евгений Шахненко, Бывший заместитель главы Харьковской ОГА.
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