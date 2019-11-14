Задержанный в Польше ветеран АТО Мазур вернулся в Украину

Новости Украины:9 ноября польские пограничники задержали в пункте ” работника Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, участника АТО Игоря Мазура.

Сотрудник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ветеран АТО Игорь Мазур вернулся в Украину. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Это небольшая, но победа в гибридной войне, которую ведет против нас Российская Федерация", - написал Геращенко.

Геращенко заявил, что это произошло благодаря эффективной работе украинской власти и силовиков. Украинское бюро Интерпола, по его словам, ранее направило в эту организацию документы о злоупотреблениях со стороны России.

Как сообщалось, 9 ноября польские пограничники задержали в пункте пропуска “Дорогуск” работника Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, участника АТО Игоря “Тополь” Мазура. Его задержали на основании предъявления циркулярного сообщения, распространенного Россией по запросу об экстрадиции в определенных странах, в частности Польше.

10 ноября Окружная прокуратура в Люблине отпустила Мазура на поруки генконсула Украины в Люблине Василия Павлюка до рассмотрения его дела в суде. В России Мазура подозревают в участии в боевых действиях в Чечне в 90-х годах прошлого века. Он категорически отрицает свое участие в боевых действиях на территории Чеченской республики и заявляет, что дело сфабриковано.