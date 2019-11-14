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Лайчак: Разведение в Петровском приближает нас к саммиту в Нормандском формате

Лайчак: Разведение в Петровском приближает нас к саммиту в Нормандском формате
07:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:На Донбассе завершили отвод сил и средств на участке разведения в районе Петровского.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал завершение отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.

"Я поздравил стороны с выявлением реальной приверженности проложить путь к миру. После положительных шагов в Станице Луганской и Золотом возобновление разведения сил в Петровском приближает нас к саммиту в Нормандском формате", - сказал Лайчак.

Он добавил, что эта ожидаемая встреча на высшем уровне – "важный шаг в усилиях по мирному и устойчивому разрешению конфликта на востоке Украины".

Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Петровском

Напомним: ранее в среду Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине сообщила о получении сообщений от МИД Украины и управляемых Россией вооруженных формирований на Донбассе о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского.

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Саммит, ОБСЕ, Донбасс, Петровское, Мирослав Лайчак, Нормандский формат, Разведение, Разведение в Петровском.
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