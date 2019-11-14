Неравнодушные одесситы помогли найти пропавшую школьницу

Новости Украины:Школьницу заметили плачущей на светофоре и вызвали полицию.

Одесситы помогли разыскать пропавшую пятиклассницу Снежану Петрюк, которая в среду, 13 ноября, после школьных занятий пошла домой и исчезла.

В Нацполиции Одесской области заявили, что на поиски девочки был направлен весь состав Суворовского отдела полиции. Кроме полиции девочку начали искать и волонтеры.

В полиции подчеркнули, что найти девочку помогла прохожая, которая увидела плачущую Снежану на светофоре и сообщила в правоохранительные органы. Выяснилось, что после уроков Снежана пошла гулять и заблудилась.

В тоже время, по данным волонтеров, которые принимали участие в поисках, пятиклассница получила в школе "двойку" и поэтому боялась идти домой, так как дома ее могли наказать.

Девочку и ее родителей доставили в отдел полиции, где с ними проведут разъяснительную работу и установят все детали случившегося.