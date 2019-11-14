Шутка не удалась: псевдоминер получил 6 лет тюрьмы

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15:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что станция метро "Гидропарк" заминирована.

В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве на станции метро "Гидропарк".

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"В июле 2018 года указанный гражданин сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва на станции метро "Гидропарк" КП "Киевский метрополитен". По результатам проверки сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции не обнаружили", - говорится в сообщении.

После установления личности "минера" выяснилось, что этот гражданин уже был ранее судим за аналогичное преступление.

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Приговором Днепровского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, и ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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Все по теме:

Киев, Метро, Минер, Прокуратура Киева, Нацполиция, Метро "Гидропарк".
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