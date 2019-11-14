Шутка не удалась: псевдоминер получил 6 лет тюрьмы

В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве на станции метро "Гидропарк".
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
"В июле 2018 года указанный гражданин сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва на станции метро "Гидропарк" КП "Киевский метрополитен". По результатам проверки сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции не обнаружили", - говорится в сообщении.
После установления личности "минера" выяснилось, что этот гражданин уже был ранее судим за аналогичное преступление.
Приговором Днепровского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, и ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы.