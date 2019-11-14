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Оккупанты продолжают брать в заложники крымских татар

Оккупанты продолжают брать в заложники крымских татар
16:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Правоохранители" пришли с обысками в дом крымского татарина.

В оккупированном Крыму, в селе Токлуг (Богатое) под Судаком, "силовики" на рассвете обыскали дом крымскотатарского тренера по греко-римской борьбе Исмета Салиева. По информации с места, "следственные действия" проводили по делу о терроризме, искали оружие, наркотики и т. п.

Об этом написала в Facebook член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель.

"Сегодня рано утром, примерно в 6 часов, представители так называемых правоохранительных органов Крыма приехали в дом в селе Токлук/Богатое под Судаком известного крымскотатарского тренера по греко-римской борьбе, председателя спортивного центра братьев Салиевых, делегата Курултая крымскотатарского народа VI созыва - Исмета Салиева... По информации, поступившей из Крыма, так называемые следственные действия в доме Исмета Салиева были проведены якобы в рамках уголовного дела по обвинению в терроризме. Искали оружие, наркотики и другие незаконные вещи", - говорится в сообщении.

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Юксель отмечает, что вместе со следователями приехали силовики в полной амуниции, в масках, с оружием. Всего к дому Салиева подъехало около 8 автомобилей. Во время обыска владельца дома не было дома. Присутствующую на месте жену Салиева действия "правоохранителей" очень испугали.

Но уже через несколько минут к дому сошлись жители села, которые остались на месте происшествия до окончания так называемых следственных действий.

"Исмет Салиев - известный в Крыму и Украине человек, тренер, который тренерует членов сборной Украины по греко-римской борьбе. Педагог и тренер, председатель спортивного центра в Судаке, в котором бесплатно занимаются борьбой сотни и сотни детей и представителей молодежи", - подчеркнула Юксель.

Она также выразила мнение о том, что подобные действия - попытка запугивания и давления на профессионального представителя спорта, педагога и тренера, который воспитывает молодежь и имеет принципиальную позицию относительно участия крымскотатарской молодежи в мировых спортивных соревнованиях. Как стало известно, на родителей детей, которые учатся в центре братьев Салиевых, идет давление с требованием не отправлять детей на спортивные соревнования в Украине.

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Все по теме:

Крым, Крымские татары, Оккупированный полуостров, Обыски в Крыму, Исмет Салиев.
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