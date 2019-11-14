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В Крыму возле школы появился бюст Калашникову с автоматом

В Крыму возле школы появился бюст Калашникову с автоматом
16:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Бюст открыли к 100-летию со дня рождения известного конструктора стрелкового оружия.

В оккупированном Крыму возле симферопольской школы, которая носит имя советского конструктора оружия Михаила Калашникова, установили его бюст с автоматом.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

"В Симферополе к 100-летию со дня рождения советского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова на территории средней общеобразовательной школы №26, которая носит его имя, открыли бюст конструктора с автоматом в руках", - говорится в сообщении.

Автором бюста является скульптор Салават Щербаков.

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В аннексированном Крыму российская власть принимает меры для милитаризации сознания школьников. В частности, в аннексированном Севастополе на базе городского Дома офицеров оккупанты создали "Дом Юнармии", где российские военные будут обучать школьников обращаться с оружием.

Выступая в апреле этого года на 140-й Ассамблее Межпарламентского союза, тогдашний Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что Российская Федерация системно использует образование на оккупированных территориях для ментального порабощения местного населения и подрыва безопасности своих соседей в том числе и Украины. "Детей граждан Украины на незаконно оккупированной территории насильно индоктринируют, превращая в сторонников российской имперской идеи. Россия в нарушение международного гуманитарного права целенаправленно готовит украинских граждан, проживающих в Крыму, к службе в российской армии и к войне против Украины", - отметил Парубий.

При этом он напомнил о трагедии, которая произошла 17 октября 2018 года в Керчи, когда 18-летний студент местного Политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и стрелял из помпового ружья, убив 20 детей и ранив еще 50. По словам Парубия, Росляков был участником "военно-патриотического" обучения, где его и научили готовить взрывчатку и стрелять.

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Симферополь, Крым, Бюст, Оккупированный полуостров.
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