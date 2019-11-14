У фигуранта "дела украинских диверсантов" резко ухудшилось здоровье

Новости Украины:По словам жены Андрея Зохтея, Оксаны, в колонии ему дают обезболивающие, "но специализированной помощи нет".

У незаконно осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов" Андрея Захтея продолжаются проблемы со здоровьем.

Об этом Крым.Реалии сообщила его жена Оксана Захтей, которая недавно посетила супруга в колонии № 1 Симферополя.

"Тюрьма Андрею здоровья не добавляет. Привезла ему всякие лекарства, таблетки. Сейчас у него все хронические заболевания обострились. Одна "болячка" тянет за собой другие. От гайморита начались головные боли. Со спиной проблемы: травмирован позвоночник. Мучают боли, и от этого немеют руки и ноги. Зубы – кошмар. До свободы хоть бы сохранились пару зубов. В общем, со здоровьем у него не очень", – сказала Захтей.

Ранее жена Захтея сообщала, что у мужа в колонии ухудшилось зрение. Также она написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила включить ее мужа в список на возможный очередной обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

ФСБ России в августе 2016 года заявила о задержании во временно оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовились совершить на полуострове теракты. Тогда были задержаны Евгений Панов, Андрей Захтей, Владимир Присич, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.

Позже "суд" в Крыму приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину, а Дудку и Бессарабова - к 14 годам лишения свободы каждого. "Суд" также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а Бессарабову - в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием - его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).

Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима и этапировали в российский Омск.

7 сентября этого года состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. В Украину вернулись 24 моряка, захваченные ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, и 11 политузников, в частности, Евгений Панов.

В вышеупомянутых делах правозащитники фиксируют применение российскими правоохранителями незаконных методов ведения следствия и применение пыток для получения признаний.

Кроме того, правозащитники неоднократно заявляли о том, что так называемое "дело украинских диверсантов" является политически мотивированным уголовным преследованием. А сами фигуранты дел свою вину полностью отрицают.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и называет их провокацией российских спецслужб.