На двух крымских КПВВ возобновят пропуск

Новости Украины:КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" в пятницу возобновят пропуск граждан.

Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Каланчак" (админграница с временно оккупированной территорией Крыма) и "Чонгар" возобновят в пятницу, 15 ноября, пропуск лиц и транспортных средств, сообщает Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

"Информируем, что контрольный пункт "Каланчак" восстанавливает пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября 2019 года с 12:00, а в КПВВ "Чонгар" контрольные операции уже будут осуществляться непосредственно в реконструированном пункте также 15 ноября с 12:00", - сказано в сообщении.

Как известно, строительство КПВВ "Каланчак" входило в План мероприятий по реализации государственной политики по аннексированному Крыму, утвержденный правительством 28 марта 2018 года. Согласно этому плану, к концу третьего квартала 2018 года должны были быть оснащены КПВВ на админгранице с Крымом, а до 1 января 2019 года – созданы сервисные зоны с центрами предоставления админуслуг.

Президент Зеленский 13 июля поручил новому главе Херсонской облгосадминистрации Гусеву до конца 2019 года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".