Наезд вместо ответа: в Киевской области чиновник прокатил на капоте журналиста

Новости Украины:Полиция открыла уголовное производство по факту препятствия профессиональной деятельности журналистов.

По факту наезда сельского головы села Дударков Киевской области Николая Гуральника автомобилем на журналиста съемочной группы Центра журналистских расследований открыто уголовное производство.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, конфликт между журналистами и должностным лицом произошел 13 ноября.

Мужчина отказался отвечать на вопросы представителей СМИ. Вместо этого, сел за руль своего автомобиля и двинулся с места, несмотря на то, что движение ему преградили журналисты. Одного из них чиновник "провез на капоте несколько десятков метров, - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Также в отношении должностного лица составлен административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП.

Полиция устанавливает все детали уголовного преступления и выясняет роль каждого участника инцидента.