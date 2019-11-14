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Дифтерия на Закарпатье: всех студентов выписали из больницы

Дифтерия на Закарпатье: всех студентов выписали из больницы
18:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам представителя управления здравоохранения Закарпатской ОГА, новых вспышек болезни в области не зафиксировано.

В Ужгороде Закарпатской областной из инфекционной больницы выписали последних двух студентов, попавших на лечение с диагнозом "дифтерия".

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь управления здравоохранения Закарпатской ОГА Елена Суханова.

"Двое последних студентов, которые болели дифтерией, уже выписаны из областной инфекционной больницы. Всего в медицинском учреждении прошли лечение 15 пациентов. В настоящее время все они здоровы, каждому дважды сделаны контрольные посевы. Результаты анализа показали отсутствие возбудителя дифтерии", - говорится в сообщении.

По ее словам, ни одного нового случая этой болезни в области не зафиксировано.

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С момента обнаружения первого больного дифтерией в Закарпатье привились 63 тыс. 233 человека (из них 15 тыс. 646 - дети и 4 тыс. 175 - студенты.)

В целом по Украине, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 13 ноября 2019 года установлены 23 клинических диагноза "дифтерия".

За период 2010-2018 годов были зарегистрированы 56 больных дифтерией. Летальных случаев зарегистрировано не было.

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Минздрав, Дифтерия, Закарпатская область, Узгород.
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