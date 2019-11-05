Скачать
Вторник, 05.11.2019
Правительство согласовало бюджет-2020: основные цифры
Правительство согласовало бюджет-2020: основные цифры
ГПУ отчиталась о результатах первого этапа аттестации прокуроров
ГПУ отчиталась о результатах первого этапа аттестации прокуроров
Миллионы гривень: украинские спортсмены получат деньги на подготовку к Олимпиаде
Миллионы гривень: украинские спортсмены получат деньги на подготовку к Олимпиаде
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)

Убийство мальчика полицейским на Киевщине: всем фигурантам объявлено подозрение

Убийство мальчика полицейским на Киевщине: всем фигурантам объявлено подозрение
17:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Всем 4 фигурантам дела об убийстве 5-летнего мальчика на Киевщине объявлены окончательные подозрения.

Всем 4 фигурантам дела об убийстве 5-летнего мальчика на Киевщине сегодня объявлены окончательные подозрения.

Об этом на брифинге заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Всем четырем участникам, а именно, на данный момент они уже имеют у нас статус подозреваемых, объявлены окончательные подозрения в следующих преступлениях: это грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц, с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения", - сказал директор ГБР.

Малолетний убийца девочки в Одессе пытался ее изнасиловать: новые подробности жуткого происшествия

Труба заметил, что по этому делу досудебное расследование длилось 5 месяцев. За это время было проведено 20 экспертиз, 53 допроса свидетелей и подозреваемых, 41 обыск, 66 негласных следственных (розыскных) действий, 9 осмотров места происшествия.

"Мы получили материалы из всех видеокамер города. Для того, чтобы найти оружие, мы провели осмотры и обследования всех заброшенных зданий, а также всех водоемов", - добавил он.

Директор ГБР напомнил, что участниками этих событий были трое взрослых людей, двое из которых - правоохранители - инспектор и полицейский Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. Четвертый участник - несовершеннолетний - 16-летний сын полицейского.

Любовь зла: в Херсоне 15-летний парень ранил сверстника из пистолета

Как сообщалось ранее, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец будучи навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

В Одессе пьяный юноша напал с ножом на 18-летнюю девушку

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также производил выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок, не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который стал еще одним фигурантом дела.

Дети игрались с петардами и сожгли грузовик

5 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что объявлено подозрение в убийстве по неосторожности инспектору полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киевская область, ГБР, Переяслав-Хмельницкий, Нацполиция, Роман Труба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
02 Для населения подорожает электроэнергия
03 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
04 Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)
05 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; долгов: &quot;Нафтогаз&quot; ждет предложений от РФ
"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Принципы не продаются&quot;: проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Джаред Падалеки впервые прокомментировал арест и обратился к поклонникам
Джаред Падалеки впервые прокомментировал арест и обратился к поклонникам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь