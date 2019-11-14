В Киеве коммунальщикам разрешили эвакуировать бесхозные автомобили

Новости Украины:Согласно статистическим данным, на улицах столицы сейчас стоит более 600 брошенных авто.

Киевсовет разрешил коммунальным службам эвакуировать с улиц бесхозные брошенные автомобили.

Соответствующее решение поддержали 85 из 89 депутатов Киевсовета.

"Разрешить исполнительному органу Киевсовета (КГГА) перемещать бесхозные транспортные средства для временного хранения и передачи соответствующим подразделениям Нацполиции в соответствии с порядком (который будет утвержден позже - ред)", - говорится в решении.

Депутат Киевсовета Александр Пабат, который докладывал по этому вопросу, отметил, что сейчас КГГА не имеет полномочий вывозить брошенные или бесхозные транспортные средства. В то же время Национальная полиция из-за отсутствия материально-технической базы не способна решить проблему с такими автомобилями.

"Поэтому имеем в Киеве ситуацию, когда одно ведомство, отвечающее за порядок и благоустройство, не имеет полномочий относительно действий по отношению к брошенным авто, второе - имеет полномочия, но средства, в случае прохождения всех этапов и проведения аукциона, идут на третье", - сказал Пабат.

При обсуждении вопроса упоминалась ситуация, когда 14 июня 2018 года в Святошинском районе Киева произошел взрыв в брошенном во дворе возле жилых домов авто. Тогда в результате инцидента пострадали четверо детей. То есть проблема бесхозного транспорта заключается не только в нарушении норм благоустройства, но и касается безопасности киевлян.

Принятым сегодня решением предусмотрено, что КГГА в течение трех месяцев должна разработать и представить на утверждение Киевсовета порядок перемещения, временного хранения и передачи бесхозных транспортных средств соответствующим подразделениям Национальной полиции Украины.