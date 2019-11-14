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Под Верховной Радой умерла женщина

Под Верховной Радой умерла женщина
18:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В полиции говорят, что возможной причиной смерти стала астма.

Возле здания Верховной Рады Украины в Киеве сегодня днем умерла 43-летняя женщина. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

"43-летняя женщина, ей стало плохо - отвели ее и пытались оказать помощь. Она умерла", - сказали в полиции.

Правоохранители подтвердили, что инцидент произошел возле здания Верховной Рады Украины.

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По словам собеседника о причинах смерти, по внешним признакам "похоже на астму".

Как сообщалось ранее, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения в Петровском должен начаться 21 ноября, а завершиться - 6 декабря.

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Верховная Рада, Киев, ВР, Нацполиция.
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