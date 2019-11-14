Под Верховной Радой умерла женщина

Новости Украины:В полиции говорят, что возможной причиной смерти стала астма.

Возле здания Верховной Рады Украины в Киеве сегодня днем умерла 43-летняя женщина. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

"43-летняя женщина, ей стало плохо - отвели ее и пытались оказать помощь. Она умерла", - сказали в полиции.

Правоохранители подтвердили, что инцидент произошел возле здания Верховной Рады Украины.

По словам собеседника о причинах смерти, по внешним признакам "похоже на астму".

Как сообщалось ранее, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения в Петровском должен начаться 21 ноября, а завершиться - 6 декабря.