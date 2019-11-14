Под Верховной Радой умерла женщина

Возле здания Верховной Рады Украины в Киеве сегодня днем умерла 43-летняя женщина. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
"43-летняя женщина, ей стало плохо - отвели ее и пытались оказать помощь. Она умерла", - сказали в полиции.
Правоохранители подтвердили, что инцидент произошел возле здания Верховной Рады Украины.
По словам собеседника о причинах смерти, по внешним признакам "похоже на астму".
Как сообщалось ранее, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения в Петровском должен начаться 21 ноября, а завершиться - 6 декабря.