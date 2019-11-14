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Когда начнется демонтаж укреплений в районе Петровского

Когда начнется демонтаж укреплений в районе Петровского
14:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам начальника пресс-центра Андрея Агеева, вначале нужно завершить процесс разминирования после чего, можно будет приступать к демонтажу.

Демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения в Петровском должен начаться 21 ноября, а завершиться - 6 декабря.

Об этом в комментарии сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

”Процесс демонтажа в Петровском начнется 21 ноября с 12:00 дня”, - сказал Агеев.

В частности, он уточнил, что сейчас идет практическая фаза разминирования территории, а после этого начнется демонтаж фортификационных сооружений.

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”Разминирование завершится 20 ноября, и 21 числа с 12:00 будет синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения”, - сказал Агеев.

По его словам, демонтаж планируют завершить к 6 декабря.

”И уже 6 декабря с 12:00 до 7 декабря 12:00 - информирование СММ ОБСЕ о выполнении указанных мероприятий на определенном участке отвода, организация и обеспечение взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями операции Объединенных сил во время информирования СММ ОБСЕ, то есть мы информируем через МИД”, - добавил начальник пресс-центра штаба ООС.

Также он сказал, что 7 декабря с 12:00 должна начаться верификация представителями миссии ОБСЕ результатов разведения сил и средств. Верификация должна завершиться до 12:00 8 декабря.

По словам Агеева, весь процесс практической фазы разведения и отвода сил, разминирования, демонтажа и верификации должен продлиться 30 дней.

Разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября. 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

В Богдановке и Петровском начали разминирование (Видео)

13 ноября на этом участке началась практическая фаза разминирования территории.

Сегодня, 14 ноября, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что российские оккупационные войска и Вооруженные силы Украины сообщили о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения в Петровском.

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Донбасс, Богдановка, Петровское, Отвод войск, ООС, Андрей Агеев.
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