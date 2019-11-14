Стрелкок харьковского метро: суд удовлетворил ходатайство прокуратуры

Новости Украины:Полицейского, который стрелял в метро Харькова, арестовали без права на залог.

Московский районный суд Харькова избрал для 22-летнего полицейского, который открыл огонь на станции метро ночью 12 ноября, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры - подозреваемого взяли под стражу на 60 суток без возможности внесения залога", - отметил Чубенко.

Сегодня суд также рассматривает ходатайство прокуратуры об отстранении подозреваемого Андрея Кобцева от должности.

Как сообщалось, сотрудник сектора патрульной полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области ночью 12 ноября, во время пребывания на службе, устроил стрельбу на станции метро "Научная", к счастью, никто не пострадал.

По данным Государственного бюро расследований, которое занимается следствием по этому делу, подозреваемый стрелял в сторону спецназовцев из двух пистолетов - табельного оружия и личного револьвера, разрешение на ношение которого имел при себе.

Во время личного досмотра вещей у полицейского изъяли вещество, внешне похожее на психотропное средство.