В штабе ООС доложили о ситуации на Донбассе

Новости Украины:В Штабе ООС доложили, что за минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий умер в госпитале от полученных ранений.

Незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий умер в госпитале от полученных ранений, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"14 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП… В результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов: дважды у Каменки – из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Песков - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новомихайловки – из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Широкино и Гнутово - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Желобок, Новолуганское, Луганское, Новотошковское, Орехово.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет", - подытожили в штабе ООС.