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Боевики обустраивают свои позиции вблизи жилых домов - разведка

Боевики обустраивают свои позиции вблизи жилых домов - разведка
13:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минобороны заявили, что боевики активизировали инженерные работы и строят укрепления неподалеку от жилых домов.

Российские оккупанты оборудуют новые артиллерийские огневые позиции вблизи жилых зданий на Донбассе.

Об этом спикер Министерства обороны Максим Праута сообщил во время брифинга со ссылкой на Главное управление разведки оборонного ведомства.

По его словам, разведка сообщает об активизации инженерных работ в районах расположения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

"В частности, возросла интенсивность оборудования новых артиллерийских огневых позиций, в т. ч. на территории ряда частных угодий, вблизи жилых зданий, что вызывает недовольство местного населения", - заявил Праута.

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"При этом личный состав противника, привлеченный к выполнению работ, убеждает местных жителей, что обустройство новых инженерных сооружений осуществляется якобы исключительно для предоставления фотоотчетов высшему командованию. Также скрывается информация о создании вблизи населенных пунктов минно-взрывных заграждений", - добавил он.

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Боевики, Минобороны, Донбасс, Максим Праута, Разведка Украины, Огневые позиции.
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