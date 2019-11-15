На админгранице с Крымом после ремонта открыли КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" (Фото)

Новости Украины:Контрольные пункты въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админграницах с аннексированным Крымом открыли после реконструкции.

Пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с оккупированным Крымом 15 ноября, начали работу.

Об этом написал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Facebook.

"С 12.00 сегодня начали свою работу вновь построенные режимные зоны въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак". Контрольные пункты временные. Работают уже по графику. Это первая очередь строительства. Далее - обустройство сервисных зон", - отметил Кравцов.

Напомним, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев 20 сентября сообщил, что на Херсонщине, на админграницах с Автономной Республикой Крым, начали строительство новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".