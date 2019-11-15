Скачать
Пятница, 15.11.2019
Двойное гражданство в Украине смогут получить три категории граждан
Двойное гражданство в Украине смогут получить три категории граждан
Милованов: Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых
Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября

На админгранице с Крымом после ремонта открыли КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" (Фото)

На админгранице с Крымом после ремонта открыли КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" (Фото)
14:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Контрольные пункты въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админграницах с аннексированным Крымом открыли после реконструкции.

Пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с оккупированным Крымом 15 ноября, начали работу.

Об этом написал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Facebook.

"С 12.00 сегодня начали свою работу вновь построенные режимные зоны въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак". Контрольные пункты временные. Работают уже по графику. Это первая очередь строительства. Далее - обустройство сервисных зон", - отметил Кравцов.

Боевики обустраивают свои позиции вблизи жилых домов - разведка

Напомним, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев 20 сентября сообщил, что на Херсонщине, на админграницах с Автономной Республикой Крым, начали строительство новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Крым, Каланчак, Чонгар, Евгений Кравцов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
ВР сделала шаг к отмене госмонополии на производство спирта
ВР сделала шаг к отмене госмонополии на производство спирта
Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии
Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь