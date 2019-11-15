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Пятница, 15.11.2019
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В Генштабе сообщили о первых жертвах взрывов в Балаклее
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В Генштабе сообщили о первых жертвах взрывов в Балаклее

В Генштабе сообщили о первых жертвах взрывов в Балаклее
16:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Генштаб

Новости Украины:Двое саперов погибли при взрывах на складах в Балаклее, четверо – ранены, сообщает Генштаб.

На территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) в результате взрывов два военные саперы погибли, еще четверо военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения, сообщает Генеральный штаб Украины.

"По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения несовместимых с жизнью. Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести", - сказано в сообщении Генштаба на странице в Фейсбуке.

Генштаб прокомментировал новые взрывы в Балаклее

Напомним, сегодня в Балаклее Харьковской области, где находится арсенал Минобороны, прогремели взрывы.

Мэр Балаклеи Иван Столбовой подтвердил распространяемую в социальных сетях информацию о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области произошло несколько взрывов, но ситуация контролируемая и пока нет никаких причин для эвакуация населения.

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Харьков, Взрыв, Армия, Балаклея, Генштаб.
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