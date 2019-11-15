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СБУ задержала одного из лидеров ИГ

СБУ задержала одного из лидеров ИГ
16:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Служба безопасности Украины задержала в Киевской области одного из лидеров ИГ.

В Киевской области в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины, Министерством внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США задержан один из ключевых руководителей террористической организации "ИГ", сообщает пресс-центр СБУ.

"По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани", - сказано в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в 2016 году "Аль Бара Шишани" уехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации, а в 2018 году незаконно прибыл в Украину по поддельному паспорту и продолжил координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых "Амниятив".

"Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведена портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером "Исламского государства", - говорится в сообщении.

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Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.

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Теракт, СБУ, Терроризм, ИГИЛ, ИГ, Аль Бара Шишани.
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