Пострадавших от взрыва в Балаклее везут в Харьков

Новости Украины:В Генштабе говорят, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Троих пострадавших в результате взрыва на складах в Балаклее перевозят в Харьков. Об этом рассказали в Генштабе уточнив, что один раненый находится в тяжелом состоянии.

"Трое из четырех раненых военнослужащих, о которых сообщалось ранее, транспортируют в Харьков: один из них - в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести. Четвертый раненный находится в Балаклейской центральной клинической районной больнице", - говорится в сообщении.

В Генштабе заявили, что пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Там также сообщили что новых взрывов на территории складов не зарегистрировано.

Кроме этого, в штабе сообщили о проведении технических работ на территории воинской части. В частности, там обустраивают территорию для дальнейшего проведения утилизации остатков боеприпасов.

Как сообщалось ранее, на территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) в результате взрывов два военные саперы погибли, еще четверо военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения, сообщает Генеральный штаб Украины